Maxi incendio a Nola, scatta l’allerta all’Interporto

Redazione Internapoli
Oggi un maxi incendio si è sviluppato all’interno dell’Inteporto di Nola, suscitando preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona. Una colonna di fumo nero è visibile a diversi chilometri di distanza, segnalando la gravità della situazione.

Le fiamme hanno avuto origine da una gru esposta ai container nell’area dedicata allo sgancio delle casse intermodali. Questo incidente ha interessato la zona operativa, normalmente utilizzata per le movimentazioni logistiche. L’area è importante per il funzionamento del servizio di trasporto intermodale, e il rogo mette a rischio non solo la sicurezza degli operatori, ma anche le operazioni quotidiane dell’interporto.

I mezzi di soccorso sono immediatamente accorsi sul posto per affrontare l’emergenza. Vigili del fuoco e squadre di emergenza stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento, le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, con aggiornamenti costanti per informare la popolazione.

