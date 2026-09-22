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Ancora un incendio a Napoli, fiamme nella pizzeria “Guardascione” al Vomero

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ancora un incendio a Napoli, fiamme nella pizzeria
Ancora un incendio a Napoli, fiamme nella pizzeria "Guardascione" al Vomero
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Ancora un incendio a Napoli. Ad essere colpita, questa volta, la pizzeria “Federico Guardascione” al Vomero, in via Santa Maria della Libera a due passi da via Cilea.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre: i locali interni sono stati danneggiati, anche se non ancora quantificati con precisione.

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Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo. Diverse sono state le segnalazioni sui social da parte di diversi residenti della zona: sono già partite le indagini per accertare la causa esatta dell’incendio.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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