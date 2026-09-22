Ancora un incendio a Napoli, fiamme nella pizzeria “Guardascione” al Vomero

Ancora un incendio a Napoli. Ad essere colpita, questa volta, la pizzeria “Federico Guardascione” al Vomero, in via Santa Maria della Libera a due passi da via Cilea.
Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre: i locali interni sono stati danneggiati, anche se non ancora quantificati con precisione.
Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo. Diverse sono state le segnalazioni sui social da parte di diversi residenti della zona: sono già partite le indagini per accertare la causa esatta dell’incendio.