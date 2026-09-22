PUBBLICITÀ

Non ce l’ha fatta, purtroppo, Sandra De Monaco, 23 anni, di Teano. Ne danno la dolorosa notizia i genitori, la sorella, il cognato, la nonna, il fidanzato, gli zii, i cugini ed i familiari tutti.

Lacrime nel Casertano, Sandra muore a 23 anni stroncata dal malore in palestra

La giovane si era sentita male poco dopo essere entrata in palestra, in via Enrico De Nicola: era svenuta in palestra mentre si apprestava ad iniziare gli esercizi in sala. Era stata immediatamente soccorsa da un’amica medico che aveva compreso la gravità della situazione.

PUBBLICITÀ

La ragazza fu poi trasferita presso l’Ospedale civile Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Pare che i danni cerebrali fossero evidenti e gravi fin dal primo momento. Così a sostenerla, già da venerdì 18 settembre, erano rimaste solo l’ansia dei suoi familiari e degli amici e le preghiere accorate della sua comunità, Casi.

Tutti capiscono che si tratta di un fatto serio: Teano non aveva mai smesso di pregare per lei. Ma dopo giorni di speranze e preghiere, la tragica notizia: Sandra non ce l’ha fatta.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 23 Settembre 2026, nella chiesa di San Michele Arcangelo in Casi di Teano alle 16: qui la salma della giovane giungerà nella tarda mattinata.