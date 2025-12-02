Maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari eseguite all’alba

PUBBLICITÀ

All’alba Napoli si è svegliata sotto il rumore degli elicotteri e delle sirene: i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

L’attività, frutto di un’indagine strutturata e lunga, ha portato all’emissione di 21 misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Napoli: 19 arresti in carcere (tra cui 5 soggetti già detenuti) e 2 ai domiciliari.

Secondo gli inquirenti, gli indagati sarebbero parte integrante o vicini al clan Licciardi, storico gruppo della Alleanza di Secondigliano. Le accuse contestate delineano un impianto investigativo pesante: associazione di tipo mafioso, estorsioni, ricettazione, evasione, oltre all’“accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità dell’organizzazione criminale.

La Procura ha annunciato che ulteriori dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa delle 11, presso la sala convegni dell’ufficio giudiziario.