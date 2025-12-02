PUBBLICITÀ
HomeCronacaMaxi operazione contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari eseguite all’alba
CronacaCronaca localePrimo Piano

Maxi operazione contro il clan Licciardi: 21 misure cautelari eseguite all’alba

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

All’alba Napoli si è svegliata sotto il rumore degli elicotteri e delle sirene: i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

L’attività, frutto di un’indagine strutturata e lunga, ha portato all’emissione di 21 misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Napoli: 19 arresti in carcere (tra cui 5 soggetti già detenuti) e 2 ai domiciliari.

PUBBLICITÀ

Secondo gli inquirenti, gli indagati sarebbero parte integrante o vicini al clan Licciardi, storico gruppo della Alleanza di Secondigliano. Le accuse contestate delineano un impianto investigativo pesante: associazione di tipo mafioso, estorsioni, ricettazione, evasione, oltre all’“accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità dell’organizzazione criminale.

La Procura ha annunciato che ulteriori dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa delle 11, presso la sala convegni dell’ufficio giudiziario.

 

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati