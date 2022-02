Melito, attenzione alla truffa delle monete: «Si spaccia per un dipendente della sala scommesse»

Si presenta come un dipendente di una sala scommesse e propone ai clienti di cambiare le banconote con pacchi di monete che, però, accumulano insieme solo pochi centesimi. Succede a Melito: una persona, che si presenta con il nome di Enzo, ha già messo in atto la truffa su diverse persone. Non ci è voluto molto tempo affinché, l’agenzia di scommesse in questione, prendesse le distanze dal malfattore.

La denuncia

Questo, difatti, il post che chiarisce l’estraneità ai fatti dell’agenzia: «Assolutamente non si tratta di un dipendente dell’agenzia di scommesse. Tra l’altro l’agenzia non è un cambia banconote/monete, per cui diffidate da chi vi dice di potervi fornire monete cambiando banconote nell’agenzia di cui sopra. Anzi se qualcuno conoscesse questa persona, vi pregherei di contattare i gestori della sala per il tramite della pagina Facebook e di fornirne le generalità per poterle comunicare alle autorità per la identificazione del responsabile. Si avvisa inoltre che verrà sporta denuncia/querela a tutela dell’agenzia e soprattutto al fine di prendere le debite distanze dalle condotte penalmente rilevanti».