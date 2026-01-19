Mercato Napoli, stop ad una cessione ‘già fatta’: il motivo

PUBBLICITÀ

Il Napoli rallenta il mercato in uscita a causa dell’emergenza difensiva. L’infortunio di Amir Rrahmani, costretto ai box dopo la lesione distrattiva al gluteo sinistro rimediata contro il Sassuolo, ha spinto il club azzurro a bloccare temporaneamente la cessione di Luca Marianucci.

Il difensore era vicino al trasferimento alla Cremonese, ma lo stop del centrale kosovaro ha cambiato i piani della dirigenza. Antonio Conte ha chiesto di avere più soluzioni a disposizione nel reparto arretrato in vista dei prossimi impegni, inducendo il Napoli a congelare l’operazione almeno fino a quando non saranno più chiari i tempi di recupero di Rrahmani.

PUBBLICITÀ

La trattativa per Marianucci non è saltata, ma resta in stand-by: una scelta dettata esclusivamente da esigenze tecniche e dall’attuale situazione dell’infermeria azzurra.