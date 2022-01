Non solo il Green Pass, da oggi per andare in chiesa sarà obbligatoria anche la mascherina FFP2

La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi Covid. Per le Messe “non è richiesto il Green Pass” ma “occorre rispettare accuratamente quanto previsto”, distanze e igienizzazioni. “Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante. E, dunque, è raccomandata”.

I ragazzi sottoposti a “sorveglianza con testing” non potranno partecipare al catechismo. Il personale delle Facoltà Teologiche e degli Istituti di Scienze Religiose nonché i docenti dei corsi nei Seminari “sono tenuti a possedere il Green Pass rafforzato a partire dal 1° febbraio“.

Chiusure delle scuole, De Luca: “La Regione non aspetterà la zona rossa”

Oggi Vincenzo De Luca ha parlato delle possibili restrizioni da attuare in Campania in vista dell’aumento dei contagi. Il presidente della Regione ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del Consiglio, soffermandosi sulla recente decisione del Tar: “Ha concesso una sospensiva rispetto alla richiesta del Governo. Ha fissato per febbraio la discussione in collegio. Per allora sarà cambiato il mondo“.

“I due punti forti su cui si è basta la richiesta di sospensiva del Governo sono questi: la Campania non è in zona rossa e il Governo nei suoi decreti ha messo in campo le misure necessarie per contenere il Covid. Per quanto riguarda la prima osservazione dico che una Regione non è obbligata di aspettare di arrivare in zona rossa, alla drammatizzazione del contagio, per prendere misure preventive. Noi abbiamo una linea diversa: le decisioni vanno prese prima che esploda il problema“, ha aggiunto De Luca.