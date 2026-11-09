Metro di Melito, Romano (FdI) incalza la giunta regionale: “Basta rinvii, vogliamo tempi certi per l’apertura”

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La metropolitana di Melito torna al centro del confronto politico in Regione Campania. A sollevare nuovamente la questione è Fratelli d’Italia, che attraverso un’interrogazione della consigliera regionale Lea Romano ha chiesto chiarimenti sullo stato dei lavori e sulle tempistiche necessarie per rendere finalmente operativa una stazione attesa da anni.

L’iniziativa della consigliera di opposizione punta a riportare l’attenzione su una delle opere più importanti per la mobilità dell’area nord di Napoli, ma anche sulle conseguenze che i prolungati cantieri hanno avuto sulla vita quotidiana dei residenti e sulle attività commerciali.

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Il pressing di Fratelli d’Italia sulla metropolitana di Melito

Il Question Time si è svolto mercoledì 4 novembre, dopo l’interrogazione protocollata il 29 ottobre dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Lea Romano. Un’iniziativa con cui l’esponente dell’opposizione ha chiesto alla Giunta di fare chiarezza su un’infrastruttura strategica per il territorio, sollecitando risposte concrete dopo anni di attesa.

Nel mirino dell’interrogazione sono finiti soprattutto i ritardi e le conseguenze dei lavori gestiti da EAV. Romano ha portato all’attenzione del Consiglio Regionale le difficoltà affrontate dai cittadini e dagli operatori economici, chiedendo conto dello stato di avanzamento dell’opera e delle prospettive per la sua effettiva entrata in funzione.

I cantieri e le conseguenze per commercianti e residenti

Tra le questioni sollevate dall’opposizione figurano anche i lavori per il collettore fognario, avviati nel 2021, che hanno interessato un’ampia porzione di territorio tra Melito, Sant’Antimo, Giugliano e Aversa.

La lunga durata degli interventi ha comportato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con difficoltà per residenti, automobilisti e attività commerciali. Per diversi esercenti, i disagi si sono tradotti in perdite economiche significative e, in alcuni casi, nella chiusura delle attività.

Nonostante la conclusione dei lavori sia arrivata soltanto negli ultimi mesi, restano le conseguenze di una cantierizzazione che ha inciso profondamente sulla quotidianità di interi quartieri. Un aspetto sul quale Fratelli d’Italia ha chiesto di mantenere alta l’attenzione istituzionale.

Casillo indica il primo trimestre del 2027

A rispondere in aula è stato l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, che ha fornito indicazioni sulle tempistiche per il completamento dell’opera. La nuova scadenza indicata dalla Regione per l’apertura della stazione di Melito è il primo trimestre del 2027.

Una previsione che sposta ancora in avanti l’attesa per un collegamento considerato fondamentale per la mobilità dell’area nord di Napoli. La tratta Arcobaleno, nel segmento Aversa-Giugliano-Melito-Mugnano, rappresenta infatti un collegamento strategico con l’interscambio di Piscinola e con la rete metropolitana cittadina.

Fdi chiede risposte e tempi certi

Con l’interrogazione di Lea Romano, Fratelli d’Italia prova dunque a riportare al centro dell’agenda politica regionale una vicenda che interessa migliaia di cittadini. L’obiettivo è evitare che anche la nuova scadenza possa tradursi nell’ennesimo rinvio e ottenere garanzie sul rispetto del cronoprogramma.

Per Melito e per i comuni limitrofi, l’apertura della stazione non rappresenta soltanto il completamento di un’infrastruttura, ma una concreta opportunità per migliorare i collegamenti, ridurre la dipendenza dal trasporto su gomma e favorire la ripresa di un territorio che ha già pagato un prezzo elevato per i lunghi anni di cantieri.