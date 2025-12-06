Terremoto a Miano, torna libero Giuseppe Lo Russo

PUBBLICITÀ

È l’ultimo irriducibile dei ‘capitoni’ di Miano e da ieri pomeriggio ha lasciato il carcere di Terni dove era richiuso al carcere duro. Giuseppe Lo Russo è tornato a piede libero: determinanti le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Antonio Abet che nel corso dell’incidente di esecuzione hanno sostenuto e dimostrato che l’ultima condanna era stata già pienamente assorbita nel precedente cumulo di pena. Nel suo lungo iter processuale bisogna poi ricordare l’apporto nel collegio difensivo anche del penalista Andrea Lucchetta.

Giuseppe Lo Russo era stato condannato soltanto un anno fa a 20 anni per essere ritenuto il mandante degli omicidi di Angelo De Caro e Pasquale Bevilacqua pena poi ridotta a 16 anni per la rinuncia ad usufruire dell’appello. Lo Russo si trovava ininterrottamente in carcere dal 1998 con solo una parentesi nel 2023 per fine pena salvo poi essere nuovamente arrestato per il duplice omicidio De Caro-Bevilacqua. Il boss era appena uscito dal carcere di Novara quando gli uomini della squadra mobile gli notificarono il nuovo provvedimento dopo pochi minuti dall’uscita dal carcere. Rispetto ai fratelli Salvatore, Mario e ultimo Carlo, Giuseppe non ha mai deciso di collaborare con la giustizia ma ha reso dichiarazioni spontanee durante il processo per l’omicidio di Espedito Ussorio quando dichiarò di non voler avere più nulla a che fare con la camorra. La sua uscita dal carcere adesso potrebbe innescare nuove fibrillazioni nell’area nord.

