Milinkovic Savic sempre più decisivo, la sua parata vale 3 punti

Il portiere del Napoli Milinkovic-Savic ci ha tenuto a ringraziare la squadra. Decisivo il suo intervento su Baldanzi.

Le parole di Vanja

Subito dopo la partita sono stati intervistati l’MVP di giornata David Neres e il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo ha voluto complimentarsi con tutti, partendo dall’autore del gol e facendo un plauso soprattutto al reparto difensivo.

Il pacchetto difensivo napoletano ha reso difficile la vita degli attaccanti giallorossi. Soulé, Pellegrini e Ferguson non hanno avuto spazio difronte ai 3 centrali di mister Conte. Partita più che sufficiente anche di Di Lorenzo soprattutto in fase difensiva

“Neres ha fatto il suo oggi e anche nell’ultima settimana, oggi era importante tornare in testa alla classifica al di là di chi fa gol. Io ho dovuto fare solo una parata, vanno fatti i complimenti ai ragazzi davanti a me”.

L’intervento fondamentale

Fino al 90esimo minuto, Vanja Milinkovic-Savic non aveva sporcato i guanti del tutto. Una partita molto attenta e soprattutto il suo solito apporto alla squadra con i piedi. Lanci precisi e sicurezza nelle uscite.

Spesso i portieri delle grandi squadra vengono interpellati poche volte durante una partita, soprattutto quelle importanti. Al 90 esimo, sul risultato di 0-1 per il Napoli, arriva una palla in area di rigore sui piedi di Tommaso Baldanzi che calcia violentemente sul primo palo.

Milinkovic la devia come un gatto e mantiene inviolata la porta del Napoli realizzando una parata da campione. Senza quell’intervento si starebbe parlando di un’altra partita, sicuramente il Napoli non sarebbe uscito con i 3 punti dall’Olimpico.

Bisogna anche rendere omaggio alle parate dei portieri, soprattutto nei big match come quello contro la Roma.

Il ballottaggio con Meret potrebbe essere anche una situazione che serve a spronarsi a vicenda. Con il portiere dello scudetto indisponibile, Vanja ha tutto lo spazio per dimostrarsi pronto. Posto da titolare ancora da decifrare.