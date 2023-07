Minacce al pentito per farlo ritrattare, inchiesta in frantumi: scarcerate le ‘pazzignane’

PUBBLICITÀ

Accuse pesanti. Crollate come sassi sotto la ‘scure’ della Cassazione. La Suprema Corte ha infatti annullato l’ordinanza a carico di Fortuna Ercolano e ha disposto la sua liberazione mentre per Enza De Stefano, in riforma della ordinanza impugnata, ha stabilito la sostituzione della misura cautelare del carcere con quella degli arresti domiciliari. Le due donne del resto si erano già viste annullare le ordinanze a loro carico in sede di Riesame. La Cassazione ha dunque pienamente accolto le argomentazioni del loro legale, l’abile Giuseppe Perfetto, che ha portato a casa un risultato che va ben oltre le più rosee previsioni. Le due donne erano finite in manette nel corso dell’ultimo blitz che a Ponticelli, un anno e mezzo fa, ha spezzato sul nascere le velleità di potere criminale dei De Luca Bossa-Minichini-Casella e dei loro alleati, i Rinaldi. Enza De Stefano e a Fortuna Ercolano in particolare erano accusate dalla Procura si aver avvicinato la moglie del pentito Tommaso Schisa e di averla minacciata per indurre l’uomo a ritrattare le sue dichiarazioni, verbali che di fatto hanno l’architrave di tutto il complesso di accuse mosso contro il gruppo di Ponticelli.

Secondo la ricostruzione della Procura le due donne, insieme a due complici, avrebbero avvicinato il compagno dell’ex moglie di Schisa invitando l’uomo a far pressioni sulla donna affinchè convinca il marito a ritrattare. Le stesse, non contente, qualche giorno dopo minacciavano direttamente la donna:”Ti meriti di finire in un pilastro di cemento, ci vediamo domani mattina e ti ammazziamo”. Qualche giorno dopo poi dalle parole si passerà ai fatti con un violento pestaggio subito dall’attuale compagno della donna. Accuse poi già ridimensionate in sede di Riesame, come già accennato, dai loro legali, che con le loro argomentazioni avevano fatto valere le ragioni delle loro clienti con la concessione dei domiciliari.

