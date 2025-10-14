PUBBLICITÀ
Minaccia l’ex e picchia i carabinieri, 24enne arrestato a Sorrento

Redazione Internapoli
Ieri sera i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un appartamento per la richiesta di aiuto da parte di una 25enne. Il suo compagno, un 24enne incensurato, non aveva accettato la fine della loro relazione e si era appostato all’esterno dell’abitazione impedendole di uscire.

Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo li ha aggrediti. Necessario l’intervento del 118 che ha sedato il 24enne. Il ragazzo è stato arrestato per violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per i due militari intervenuti 7 giorni di prognosi ciascuno per le lesioni, rispettivamente, alla mano e alla spalla.

