Minorenni sfrecciano in auto a Capodimonte: "Non stiamo facendo nulla di male"

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Minorenni sfrecciano in auto a Capodimonte: "Non stiamo facendo nulla di male"
Tre minori in auto: due 17enni e un 14enne, al volante il più giovane. È successo nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, in via San Rocco.

Minorenni sfrecciano in auto a Capodimonte: “Non stiamo facendo nulla di male”

I carabinieri della stazione di Capodimonte erano impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio quando hanno notato una Fiat Panda guidata da un ragazzino. Fermati, hanno detto semplicemente «non stiamo facendo nulla di male».

I militari hanno trovato nell’auto 2 centraline elettroniche alterate, di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione.

Sono stati tutti denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Il 14enne risponderà anche di guida senza patente.

