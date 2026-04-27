Suocera uccide la nuora influencer, il video finisce in rete

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“Non è niente, mi ha fatto arrabbiare”. Questa la giustificazione che la 63enne ha dato a suo figlio subito dopo aver ucciso sua moglie, influencer di 27 anni e mamma di un bambino di appena 8 mesi. L’intera sequenza, avvenuta nel lussuoso appartamento della coppia, è stata registrata da una telecamera a circuito chiuso. L’omicidio è avvenuto il 15 aprile a Polanco, quartiere più esclusivo di Città del Messico. La clip ripresa da una webcam mostra Erika María Herrera Coriant seguire la nuora, Carolina Flores Gómez. Poi l’ingresso nel bagno e la sequenza mortale: un primo sparo, un grido e altri 5 colpi esplosi in rapida successione.

Il video dell’omicidio di Carolina

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella. El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

Il filmato riprende anche i momenti successivi alla tragedia, quando il marito della vittima, Alejandro N., accorre con il figlio in braccio urlando: “Mamma che hai fatto, sei matta!“. La donna risponde rivendicando una sorta di possesso patologico sul figlio: “La mia famiglia è mia, tu sei mio“.

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La vittima, ex Miss Teen Universe Baja California e con largo seguito sui social netwoork, è morta quasi istantaneamente. Nonostante l’orrore, il marito ha denunciato l’accaduto solo il giorno successivo, il 16 aprile, lasciando che il corpo di Carolina rimanesse per 24 ore sul pavimento del bagno. L’uomo ha confessato agli inquirenti di aver aiutato attivamente la madre a fuggire. Il bimbo di otto mesi è stato affidato temporaneamente ai parenti di Carolina.