Incidente sulla Cilentana, donna travolta e uccisa da un’auto

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Una donna di circa 40 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stata investita lungo la strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord, in provincia di Salerno. La vittima, di origine straniera e residente ad Agropoli, si trovava a piedi sulla carreggiata quando è stata travolta da un’auto in transito.

L’urto si è rivelato immediatamente mortale. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso e ha contattato i servizi di emergenza, ma il personale del 118, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

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Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire perché la vittima si trovasse lungo la strada. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, mentre il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro. Gli esami effettuati sul conducente hanno escluso la presenza di alcol o sostanze stupefacenti.