Zeudi di Palma, 20enne di Scampia, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’Università Federico II. È una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). C’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci.

“Emozioni che non si possono descrivere per Zeudi Di Palma, che si è aggiudicata il titolo di Miss Italia 2021. A condividere questo momento con lei, la Patron Patrizia Mirigliani e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro”, si legge sulla pagina ufficiale Facebook di Miss Italia.

Miss Italia 2021 è di Scampia, la 20enne Zeudi di Palma è la più bella di tutte

“Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli.

La vittoria la dedico a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola. Ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa”, le parole di Zuedi dopo la vittoria.