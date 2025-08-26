PUBBLICITÀ
Moria di cefali a Capo Miseno, i pesci a pelo d’acqua tra i bagnanti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Triste sorpresa, questa mattina, per i bagnanti nelle acque di Capo Miseno. E’ stata infatti riscontrata la presenza, a pelo d’acqua, di numerosi cefali morti.

Ancora sconosciute le cause di questa moria. Potrebbe trattarsi di un qualche fattore inquinante, così come di carenza di ossigeno in quella porzione di mare, ma i pesci potrebbero essere stati anche gettati di proposito già morti, ipotesi quest’ultima più remota.

Diverse sono state le segnalazioni alla Guardia Costiera, che si sta recando sul posto per monitorare la situazione e iniziare ad indagare sulle possibili cause. I cefali, intanto, sono stati portati sulla riva e avvolti in alcune buste, a causa anche del cattivo odore che stava iniziando a diffondersi.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

