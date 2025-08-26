Moria di cefali a Capo Miseno, i pesci a pelo d’acqua tra i bagnanti

PUBBLICITÀ

Triste sorpresa, questa mattina, per i bagnanti nelle acque di Capo Miseno. E’ stata infatti riscontrata la presenza, a pelo d’acqua, di numerosi cefali morti.

Ancora sconosciute le cause di questa moria. Potrebbe trattarsi di un qualche fattore inquinante, così come di carenza di ossigeno in quella porzione di mare, ma i pesci potrebbero essere stati anche gettati di proposito già morti, ipotesi quest’ultima più remota.

PUBBLICITÀ

Diverse sono state le segnalazioni alla Guardia Costiera, che si sta recando sul posto per monitorare la situazione e iniziare ad indagare sulle possibili cause. I cefali, intanto, sono stati portati sulla riva e avvolti in alcune buste, a causa anche del cattivo odore che stava iniziando a diffondersi.