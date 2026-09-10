Morte del piccolo Domenico, si attende la ‘super-perizia’ sul trapianto

Oggi è il termine ultimo per il deposito della super perizia dei medici nominati dal gip di Napoli Mariano Sorrentino nell’ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto in terapia intensiva a causa di un trapianto di cuore fallito.
La perizia del collegio, composto dai professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini risponde alle domande poste dal giudice che riguardano quanto successo dal giorno del trapianto, il 23 dicembre 2025, fino al giorno della morte del bimbo, avvenuta il 21 febbraio nell’ospedale Monaldi del capoluogo partenopeo.
Domani, intanto, è prevista l’udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga che, verosimilmente, dovrebbe essere accolta dal giudice per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale.
Sempre domani è prevista, davanti al tribunale del Riesame di Napoli, l’udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni, relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di avere modifica la cartella clinica di Domenico Caliendo.