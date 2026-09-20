“Torna al tuo paese”. Ucraino accoltellato a morte a Chiaia, 19enne arrestato per tentato omicidio

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Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 19enne incensurato.

Il ragazzo è gravemente indiziato del tentato omicidio di un 58enne di origine Ucraina avvenuto la notte dello scorso 30 agosto presso i giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia.

L’articolata attività investigativa dei carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli – effettuata mediante escussioni testimoniali ed analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza – ha permesso di accertare come la vittima, intervenuta per sedare una lite tra giovani, sia stato colpito da un fendente per mano dell’odierno indagato.

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Il giovane indagato era insieme ad altri coetanei. Avrebbe lanciato alcune bottiglie di vetro contro la vittima e il suo gruppo di amici. Senza alcun motivo apparente.

Tra gli insulti anche la frase _“tornate al vostro paese”_

_Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva._