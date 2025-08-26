Lutto a Portici, addio allo storico imprenditore Mario Guida

PUBBLICITÀ

Stamattina la città di Portici è stata sconvolta dalla morte di Mario Guida, storico titolare del bar pasticceria Conchiglia. Il sindaco Enzo Cuomo ha diffuso la tragica notizia: “Mario dopo un grave ictus cerebrale di fatto non si è mai ripreso e dopo una lunga degenza in una struttura specialistica ci ha definitivamente salutati. Mi ricorderò con affetto la faccia che faceva quando lo prendevo in giro scherzando sulla qualità della sua pasticceria“.

“La nostra è stata un’amicizia forte e sincera nata quando entrambi eravamo molto giovani. Fu proprio grazie al nostro legame che decise di eliminare la sala giochi contigua al bar ed allargarsi con un laboratorio per la pasticceria ed una sala con tavoli, facendo diventare la Conchiglia un punto di riferimento e di ritrovo, un pezzo di storia della nostra Città. Riposa in pace Mario e che la terra ti sia lieve per alleviarti dalle sofferenze e dalle fragilità avute in vita“, conclude il sindaco di Portici.

