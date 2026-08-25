Mugnano e Villaricca, arrivano 3 interdittive antimafia: nei guai anche una ditta edile

PUBBLICITÀ

Nuova stretta della Prefettura di Napoli sul fronte della prevenzione antimafia. Con provvedimenti adottati nelle giornate del 27 e 29 luglio 2026, sono state emesse cinque interdittive antimafia nei confronti di altrettante società operanti tra Napoli e provincia.

Come riportato da Terranostranews, i provvedimenti riguardano, tra gli altri, un’azienda edile e una fabbrica di calzature, entrambe con sede a Mugnano di e una ludoteca/parco giochi di Villaricca.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto evidenziato dalla Prefettura, alla base dei provvedimenti vi sarebbe la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ritenuti idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese, secondo quanto previsto dal Codice antimafia.

I provvedimenti della Prefettura

Le interdittive antimafia rientrano nell’ambito degli strumenti di prevenzione amministrativa messi in campo dallo Stato per contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico.

E’ utlie ricordare che si tratta di provvedimenti di natura preventiva e, pertanto, non presuppongono necessariamente l’accertamento di responsabilità penali a carico delle imprese o dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è impedire che società considerate esposte al rischio di condizionamento mafioso possano mantenere o instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.

Contro i provvedimenti è possibile proporre ricorso davanti al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato, secondo le modalità previste dalla normativa.