Bimba morta di difterite, Iss: “Nessun rapporto tra vaccini e autismo”

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L’Istituto superiore di sanità ha confermato la positività alla difterite nei campioni prelevati da Anna Rosa, la bambina di 4 anni deceduta all’Ospedale dei Bambini dell’Arnas Civico-Di Cristina di Palermo. Le analisi hanno identificato il batterio Corynebacterium diphtheriae e rilevato il gene della tossina difterica, elemento compatibile con la diagnosi di difterite respiratoria tossinogenica.

La difterite, cosa sapere dopo il caso di Palermo

Nel focus “Difterite, cosa sapere”, aggiornato dopo il caso di Palermo, l’Iss ribadisce che «l’immunizzazione contro la difterite, contenuta nel vaccino obbligatorio esavalente, è una vaccinazione sicura e efficace». L’Istituto ricorda soprattutto l’impatto avuto dalla vaccinazione sulla mortalità infantile. Secondo i dati riportati dall’Iss, grazie ai programmi vaccinali l’Italia è passata, dai 2mila decessi all’anno per difterite tra i bambini fino a 5 anni, a nessun decesso alla fine degli anni Settanta e fino al 2015.

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L’Iss cita inoltre una stima secondo cui, dal 1939 al 2015, l’immunizzazione avrebbe consentito di prevenire circa 2 milioni di casi ogni anno. Uno studio dell’Iss sull’impatto dei programmi vaccinali stima inoltre che, considerando difterite, tetano e poliomielite, le vaccinazioni abbiano evitato complessivamente oltre 70mila morti in Italia.

Il chiarimento sui vaccini e l’autismo

Nel documento aggiornato sulla difterite, l’Iss affronta anche uno dei temi più discussi sulla sicurezza dei vaccini: la presunta relazione con l’autismo. L’Istituto sottolinea che una possibile associazione causale tra vaccinazioni e disturbi dello spettro autistico è stata studiata estensivamente e che la revisione più recente dell’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato l’assenza di una relazione causale.

La revisione dell’Oms, pubblicata nel dicembre 2025, ha esaminato la letteratura scientifica disponibile dal 2010 al 2025.

Il comitato internazionale di esperti dell’Oms ha concluso che non esiste un rapporto causale tra vaccini e autismo, confermando le conclusioni delle precedenti valutazioni. Particolare attenzione è stata dedicata anche al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), dopo la pubblicazione nel 1998 di uno studio che aveva ipotizzato un collegamento con l’autismo. Quello studio è stato successivamente ritirato dalla rivista The Lancet nel 2010. L’Oms ricorda che la ricerca successiva, condotta in diversi Paesi e con metodologie differenti, non ha confermato alcun rapporto causale tra il vaccino MPR e l’autismo.

La difterite è un’infezione batterica altamente contagiosa. Il microrganismo può colonizzare le prime vie respiratorie e produrre una potente tossina capace di raggiungere il circolo sanguigno e provocare danni a organi vitali, tra cui cuore e sistema nervoso. La malattia può quindi avere conseguenze molto gravi anche quando viene riconosciuta e trattata.