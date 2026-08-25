Giuseppe investito e ucciso da un taxi a Capri, spunta un video con le tragiche immagini

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Sono le immagini che potrebbero contribuire a ricostruire con maggiore precisione gli ultimi momenti prima della tragedia. I filmati acquisiti dagli inquirenti mostrano l’esatto istante in cui, a Capri, un taxi investe Giuseppe Ricciardi, 32enne originario di Boscoreale. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 agosto e il giovane è morto nove giorni più tardi nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Giuseppe lavorava a Capri come macellaio stagionale. Quella notte stava rientrando a casa insieme a un amico quando, intorno all’1.55, è stato travolto dal taxi.

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Le immagini raccolte nell’ambito dell’inchiesta mostrano anche le fasi immediatamente successive all’investimento. Il conducente del taxi si è fermato subito dopo l’impatto e avrebbe partecipato ai primi soccorsi. Saranno ora gli accertamenti investigativi a stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Giovedì l’autopsia

Un passaggio importante nell’inchiesta è previsto per giovedì 27 agosto, alle ore 12, quando, su disposizione della Procura di Napoli, si terrà il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Giuseppe Ricciardi.

L’autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e a ricostruire il quadro delle conseguenze riportate dal 32enne dopo l’incidente. La famiglia di Giuseppe è assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi.

L’inchiesta per omicidio stradale

Sul caso indaga la Procura di Napoli, con il pm Antonio Vergara titolare del procedimento. Il conducente del taxi risulta indagato per omicidio stradale.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati acquisiti e tutti gli elementi utili a ricostruire la sequenza dell’investimento, avvenuto mentre il giovane stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

Al momento, sarà l’attività investigativa, insieme agli accertamenti medico-legali, a dover fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato alla morte del 32enne.