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Clamoroso McTominay, aritmia cardiaca per lo scozzese! Si opera e torna dopo la sosta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Clamoroso McTominay, aritmia cardiaca per lo scozzese: si opera e torna dopo la sosta
Clamoroso McTominay, aritmia cardiaca per lo scozzese: si opera e torna dopo la sosta
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Scott McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna. A comunicarlo è stata la SSC Napoli attraverso una nota medica pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni a una procedura di ablazione e, secondo quanto comunicato dal club, tornerà a disposizione dopo la pausa per le nazionali.

La nota medica del Napoli

La SSC Napoli ha comunicato: “In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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