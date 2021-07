Grave lutto per Nancy Coppola, è morta la nonna della cantante neomelodica.

Il messaggio di Nancy Coppola per la nonna: “Proteggici da lassù, ciao ciacciare'”

A dare il triste annuncio è stata l’artisa con un post pubblicato su Instagram questa mattina: “Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivo’ quella telefonata ‘Corri che nonna non sta bene’. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo ? In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta LA PERSONA DA PARTE, NON PENSARE E SII FORTE. Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi. Ieri sera mi hai detto TI ASPETTO DOMANI. Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore… proteggici da lassù. Ciao ciacciare’.

Nancy Coppola attaccata, la cantante non risponde alle provocazione: «Vi dedico un sorriso» [ARTICOLO 30 GIUGNO 2021]

Una domenica all’insegna della musica quella vissuta da Nancy Coppola. La cantante neomelodica ha iniziato di nuovo ad esibirsi in seguito alla ripartenza di matrimoni, comunioni e battesimi. Purtroppo, però, l’artista dopo la cerimonia ha dovuto affrontare anche gli ‘attacchi’ rivolti da parte di una parte del pubblico, che l’ha accusata di essere ‘monotona’ sulla scelta dei brani.

“Mamma mia ancora sta canzone Nancy, te sei fatta antica non ti porti più, hai fatto l’isola dei famosi, ma non hai avuto il successo ugualmente come Giusy Attanasio, che lei si che canta con il cuore è senza fare l’isola dei famosi, ha avuto un grande successo moltissimo più di te,mi dispiace ma tu sei rimasta moltissimo indietro, ma anche la tua musica si sente raramente. Che dirti ti auguro di rifatti…dai forza rialzato”. È questa la critica mossa alla cantante, che però in quest’occasione ha dimostrato di avere i nervi d’acciaio e di saper essere audace quando serve.

La risposta alle critiche di Nancy Coppola

Alle critiche Nancy Coppola, in un certo senso, ha anche risposto. Con un pensiero e, soprattutto, con tanti sorrisi. Su Instagram, infatti, la neomelodica ha voluto ringraziare non solo chi la supporta ogni giorno, ma anche a chi decide di provocarla per le sue esibizioni e non solo.

«Dedico i miei sorrisi , i miei pensieri a chi la maggior parte del tempo mi dedica se stesso ascoltando la mia voce. Chi ogni giorno mi scrive anche solo per un saluto o un complimento…

A chi versa lacrime riparandosi dentro ad una mia canzone… a chi guarda avanti e canta a squarciagola per distrarsi. Un pensiero va anche a te che ti credi furbo /a che vuoi criticarmi senza conoscermi…che passi il tuo tempo sulle mie pagine a provocarmi. Si, soprattutto a te che mi dedichi comunque parte del tuo tempo».