Nancy Coppola: “Mio figlio ha letto le offese, da oggi blocco tutti gli imbecilli”

“Va bene che ognuno dica la propria, ma le brutte parolacce sotto ai miei post non le tollero. Da oggi blocco tutti gli imbecilli che esagerano. Buona giornata”. E’ arrabbiata Nancy Coppola, la cantante partenopea si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo che si è accorta di insulti sui suoi profili. La cosa che l’ha fatta arrabbiare di più è stato il fatto che a leggere quelle brutte parole è stato il figlio. “Mio figlio che ha quasi 11 anni mi ha appena scritto avvilito dalle critiche sotto ad un mio video di tiktok Menomale che e’ di carattere forte come me ed e’ un bambino intelligente e riesce a capire certe cose. Ma voi invece siete persone così squallide che non avete rispetto in primis di me che sono una donna ,ma STI CAZZI , non me ne può fregare di meno perché le vostre offese mi scivolano.

Ma abbiate un minimo di rispetto per i miei figli. Questo lo dico non solo per me ma per qualsiasi altro personaggio pubblico perché dietro c’è una vita , una famiglia ok? Siete tutti leoni da tastiera perché da vicino nessuno di voi ha le palle di offendermi. Vigliacchi !”. I fans hanno mostrato solidarietà a Nancy. “Mi dispiace molto per tuo figlio, capita anche alle mie figlie, una ha dodici anni. Bisogna insegnare loro la fierezza in mezzo alle urla della feccia. Le mie figlie dicono: ogni insulto è una medaglia, nostro padre è da trent’anni sulla bocca di tutti, di voi nessuno s’è mai accorto. By the way, sono un fan delle tue canzoni”.