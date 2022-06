Napoletani in trasferta tentano lo scippo, cadono dallo scooter e rischiano linciaggio dalla folla

Tre uomini in carcere per la tentata rapina di un orologio da 100 mila euro a un turista toscano in vacanza a Riccione, lo scorso 25 aprile. All’alba, a Napoli, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione, hanno eseguito tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi dal Tribunale di Rimini.

Grazie alla visione delle numerose telecamere cittadine, i militari sono riusciti a ripercorrere tutte le fasi della tentata rapina, arrivando a individuare non solo i due autori materiali del colpo, ma anche un terzo indagato e ulteriori due persone, ritenute coinvolte nei fatti e ad oggi indagati a piede libero.

In pieno viale Ceccarini, due dei presunti rapinatori a bordo di uno scooter avevano tentato lo strappo del prezioso orologio, ma la vittima aveva fatto resistenza e per evitare il linciaggio della folla avevano lasciato a terra lo scooter scappando a piedi. Un tentativo di rapina maldestra terminato con l’abbandono del mezzo che ha poi permesso ai carabinieri di recuperare effetti personali e documenti dei due presunti autori. Inoltre i filmati degli impianti di videosorveglianza hanno consentito di dare un volto ai complici e di ricostruire nello specifico i ruoli e la dinamica.

Un’azione rocambolesca messa in atto in pieno viale Ceccarini, allorquando i due indiziati – a bordo di uno scooter scuro – hanno avvicinato da tergo il turista mentre, in compagnia della moglie, passeggiava tra le vie del centro. Quindi il tentativo di strappo del prezioso orologio e subito dopo una violenta colluttazione con la vittima, che ha costretto i due individui a risalire in fretta e furia sullo scooter per darsi alla fuga. Poi l’inaspettata reazione di alcuni passanti che, attirati dalla scena violenta, si sono lanciati a bloccare i due rapinatori fino a farli cadere dal motociclo. Vistisi alle strette, i due soggetti hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati a piedi riuscendo, almeno momentaneamente, a far perdere le loro tracce.

I militari, infatti, appena giunti sul posto, hanno sequestrato il motoveicolo ed eseguito tutti i rilievi del caso, nonché un’accurata perquisizione che ha consentito di recuperare gli effetti personali ed i documenti dei due presunti autori, normalmente conservati sotto la sella dello scooter. (A nulla è valso – se non ad aggravarne la posizione – il tentativo dei due soggetti, qualche giorno dopo il fatto, di presentarsi presso una Stazione Carabinieri nel napoletano, denunciando un’aggressione subita in viale Ceccarini da alcuni sconosciuti nonché di aver patito il furto dei propri documenti di riconoscimento).

Da quel momento, agli investigatori è bastato poco per risalire all’identità dei due presunti responsabili per scoprire in quale struttura avevano alloggiato e chi si trovava in loro compagnia. Tutte informazioni che, una volta acquisite, sono state incrociate con i filmati degli impianti di videosorveglianza, che hanno poi consentito di dare un volto ai presunti complici e di ricostruire nello specifico i ruoli da questi assunti nella dinamica, dall’individuazione della vittima al suo pedinamento.

Al termine dell’operazione, gli arrestati sono stati trattenuti presso il carcere del capoluogo campano.