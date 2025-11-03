Girava con la pistola fuori al locale a Bagnoli, arrestato un 23enne

PUBBLICITÀ

Domenica notte, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma clandestina. In particolare, gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio nella zona della movida di Bagnoli, sono intervenuti in via Scarfoglio, nei pressi di un locale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa relativa alla presenza di una persona armata.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno individuato e identificato il soggetto segnalato, trovandolo in possesso di una pistola marca “Steyr” con matricola abrasa e di 8 cartucce calibro 40. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione e al porto illegale di armi.

PUBBLICITÀ