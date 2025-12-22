Napoli-Bologna, formazioni ufficiali della finale di Supercoppa: Conte conferma l’ultimo undici

PUBBLICITÀ

Napoli e Bologna pronte a scendere in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre, i partenopei sfideranno i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita.

Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Conte riconferma l’undici vincente contro il Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano