Festa di compleanno per una defunta nel cimitero di Napoli, il video scatena le polemiche

Una vera e propria festa di compleanno, quella che si è festeggiata in un cimitero in provincia di Napoli. Torta, spumante, palloncini, un tavolo, le foto ed i parenti riuniti. Tutto vicino ai loculi, per festeggiare una donna defunta. A denunciare l’episodio è stato il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli.

Nel filmato – girato in provincia di Napoli – si vedono adulti e bambini mettersi in posa davanti alla torta ed ai confetti. In sottofondo, invece, c’è la canzone neomelodica di Nino Fiorello, “Angelo blu”. Il testo parla di un bambino scomparso ma, in linea di massimo, racconta un dolore universale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Borrelli (@francescoemilioborrelli)

Il precedente

Non è la prima volta che a Napoli si assiste a qualcosa del genere. A dicembre, infatti, gli amici di Luigi Caiafa – ragazzo morto durante un tentativo di rapina – hanno organizzato al cimitero una festa per ricordare il giovane che in quell’occasione avrebbe compiuto 18 anni. Cori, fumogeni e assembramenti nel cimitero, in quell’occasione, hanno scatenato non poche polemiche.