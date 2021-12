Boom di contagi covid a Napoli, positivo anche un consigliere comunale

Un caso di positività al Coronavirus tra i consiglieri del Comune di Napoli. Si tratta di un neoeletto nella maggioranza di Gaetano Manfredi. L’identità non è stata resa nota. L’esponente dell’assise cittadina non ha partecipato oggi alla seduta di consiglio alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino trovandosi già in isolamento. Le sue condizioni, a quanto risulta, sono buone avendo una carica virale bassa. Nessun’altro membro della sua famiglia sembra essersi contagiato.

Ieri i componenti del consiglio comunale e ai dipendenti si sono sottoposti a tamponi gratuiti. Stando a quanto da loro stessi affermato però, i risultati dei test da parte dell’Asl Napoli 1 non sarebbero arrivati in tempo sufficiente prima dell’inizio del consiglio. Al momento, però non sono risultate altre positività. «Ma possiamo procedere con i lavori, non risultano esserci altri positivi. Ho parlato con il direttore generale dell’Asl Napoli 1 rassicurandomi sul fatto che il consiglio si potrà tenere» ha affermato in mattinata a InterNapoli.it la presidente del consiglio comunale Vincenza Amato.