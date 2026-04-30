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Fine settimana all’insegna del bel tempo quello del Ponte del 1° Maggio a Napoli. Dopo l’inattesa pioggia di stanotte, da domani, venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio, sarà dunque un fine settimana caratterizzato da sole e temperature in aumento un po’ ovunque, arrivando fino ai 25 gradi nelle ore più calde.

Napoli e la Campania baciate dal sole, il Ponte del 1° Maggio sarà all’insegna del bel tempo

Ma non durerà, perché già da lunedì 4 maggio tornerà il maltempo, stavolta più duraturo con nuvolosità in aumento e rischio piogge almeno fino a mercoledì, prima di lasciare spazio al ritorno del bel tempo.

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Venerdì 1° maggio, dunque, cielo sgombro da nubi con temperature che raggiungeranno agevolmente i 23 gradi lungo le coste tirreniche. Clima perfetto per andare al mare, o anche per visitare i musei, i monumenti e partecipare alle fiere all’aperto (tra cui spicca sicuramente il Comicon, che ha avuto inizio questa mattina e sarà alla Mostra d’Oltremare fino a lunedì 4 maggio).

Anche sabato 2 maggio il meteo sarà pressoché simile, con temperature ulteriormente in aumento e sereno a tutto spiano. Infine, domenica 3 maggio, l’ultimo giorno di “tregua” prima del ritorno delle nuvole. Da lunedì, infatti, il cielo tornerà a chiudersi e tornerà nero, con possibili piogge nelle zone dell’interno.