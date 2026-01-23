PUBBLICITÀ

Non accennano terminare le grane in casa Napoli. David Neres, uscito nel corso del match contro la Lazio a causa di un fastidio alla caviglia, potrebbe aver rimediato una lesione, il che renderebbe necessaria un’operazione.

Napoli in ansia per Neres, ipotesi intervento alla caviglia per il brasiliano

Nel club azzurro si stanno vivendo ore di ansia per l’infortunio che l’esterno brasiliano si è procurato contro la Lazio: Neres ha tentato l’ingresso in campo in occasione del match contro il Parma, salvo poi uscire dopo mezz’ora a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.



Si tratterebbe, infatti, una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare.

Ora il Napoli attende le risposte dei medici per capire se possa bastare il riposo oppure sia necessario un intervento chirurgico, che lo costringerebbe a restare fuori a lungo, anche due mesi.