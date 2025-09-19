Napoli. “Incidente con due morti”, il 118 si precipita sul posto ma era uno scherzo

PUBBLICITÀ

Una chiamata al 118 ha segnalato un grave incidente tra due moto nel quartiere Montecalvario: due diciottenni sarebbero rimasti a terra, uno privo di respiro. L’operatore ha raccolto le informazioni e inviato tre ambulanze, un’automedica e ha allertato la polizia municipale, fornendo nel frattempo istruzioni telefoniche per la rianimazione.

Pochi minuti dopo, il primo equipaggio è arrivato sul posto, ma non ha trovato né feriti né veicoli incidentati. Alcuni residenti hanno riferito che si trattava probabilmente di uno scherzo organizzato da un gruppo di ragazzi, che si sarebbero allontanati alla vista dei soccorsi. L’episodio non è isolato: nei giorni scorsi, anche carabinieri e polizia avevano ricevuto chiamate su presunti spari, decessi o liti in strada, tutte risultate false. Si tratta di falsi allarmi che attivano mezzi e personale, sottraendo risorse a emergenze reali. A darne notizia è Manuel Ruggiero su Nessuno Tocchi Ippocrate.

