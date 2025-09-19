PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli. “Incidente con due morti”, il 118 si precipita sul posto ma...
CronacaCronaca locale

Napoli. “Incidente con due morti”, il 118 si precipita sul posto ma era uno scherzo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Napoli. “Incidente con due morti”, il 118 si precipita sul posto ma era uno scherzo
Napoli. “Incidente con due morti”, il 118 si precipita sul posto ma era uno scherzo
PUBBLICITÀ

Una chiamata al 118 ha segnalato un grave incidente tra due moto nel quartiere Montecalvario: due diciottenni sarebbero rimasti a terra, uno privo di respiro. L’operatore ha raccolto le informazioni e inviato tre ambulanze, un’automedica e ha allertato la polizia municipale, fornendo nel frattempo istruzioni telefoniche per la rianimazione.

Pochi minuti dopo, il primo equipaggio è arrivato sul posto, ma non ha trovato né feriti né veicoli incidentati. Alcuni residenti hanno riferito che si trattava probabilmente di uno scherzo organizzato da un gruppo di ragazzi, che si sarebbero allontanati alla vista dei soccorsi. L’episodio non è isolato: nei giorni scorsi, anche carabinieri e polizia avevano ricevuto chiamate su presunti spari, decessi o liti in strada, tutte risultate false. Si tratta di falsi allarmi che attivano mezzi e personale, sottraendo risorse a emergenze reali. A darne notizia è Manuel Ruggiero su Nessuno Tocchi Ippocrate.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati