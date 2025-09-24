Napoli, investono un uomo sulle strisce e scappano: è caccia allo scooter

PUBBLICITÀ

Hanno investito un anziano di 80 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali, e sono scappati via. È accaduto ieri sera, verso le 19.30, in via Leopardi a Napoli, sullo stesso attraversamento dove un anno fa fu investita mortalmente Rita Granata. L’uomo, residente in zona, è stato travolto da un motociclo con due persone a bordo.

I due motociclisti si sono immediatamente allontanati dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Il pedone è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale San Paolo, dove ha ricevuto 20 punti di sutura al piede e una prognosi di 14 giorni. Sul posto è intervenuto il personale della Unità operativa Soccavo, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona al fine di identificare il motociclo e i responsabili dell’omissione di soccorso.

PUBBLICITÀ