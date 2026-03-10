PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli. Partite truccate e risultati decisi a tavolino, condannati due membri della...
CronacaCronaca locale

Napoli. Partite truccate e risultati decisi a tavolino, condannati due membri della banda

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Napoli. Partite truccate e risultati decisi a tavolino, condannati due membri della banda
Napoli. Partite truccate e risultati decisi a tavolino, condannati due membri della banda
PUBBLICITÀ

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e a 1.500 euro di multa ciascuno per due imputati coinvolti in un sistema di frodi sportive finalizzato alle scommesse illegali e collegato ad un’organizzazione criminale nel napoletano.

Come riporta Agipronews, la Suprema Corte, così come precisato nelle precedenti sentenze dei giudici di merito, ha ribadito che anche un contributo indiretto alla manipolazione delle partite può integrare il “concorso nel reato e l’aggravante del favoreggiamento mafioso”.

PUBBLICITÀ

Napoli. Partite truccate e risultati decisi a tavolino, condannati due membri della banda

Il procedimento è iniziato davanti al Tribunale di Napoli, che in primo grado aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per concorso in frode sportiva, contestando il legame con il sodalizio mafioso. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che aveva ribadito la responsabilità dei due uomini.

L’indagine ha ricostruito un sistema di combine calcistiche organizzate per ottenere guadagni illeciti attraverso le scommesse. Gli accordi sulle partite venivano presi in anticipo, stabilendo il risultato finale o specifici eventi di gioco su cui puntare. Una volta concordati gli esiti, le scommesse venivano piazzate su piattaforme legali o illegali, mentre i profitti venivano successivamente suddivisi tra i membri del clan.

L’organizzazione del clan

Secondo quanto accertato nei processi di merito, uno degli imputati aveva un ruolo operativo nell’organizzazione delle combine, in quanto partecipava agli incontri in cui venivano stabiliti gli accordi sulle partite, accompagnava un collaboratore nei luoghi degli appuntamenti decisivi e monitorava l’andamento delle scommesse, riferendo al gruppo criminale l’andamento delle puntate. Era inoltre “consapevole” che il denaro utilizzato per le scommesse proveniva dal clan.

L’altro imputato, indicato come “capo del sodalizio”, svolgeva invece una funzione direttiva e di coordinamento. Partecipava agli incontri preparatori e a quelli decisivi e gestiva la distribuzione dei proventi delle scommesse, considerati a tutti gli effetti risorse del gruppo criminale.

Nel confermare le condanne, la Cassazione ha ribadito un principio giuridico rilevante: “La responsabilità penale per concorso nel reato può derivare non solo da un contributo diretto, come l’esecuzione materiale delle scommesse, ma anche da un apporto indiretto, quando questo rafforza o agevola il piano criminoso”.

Di conseguenza, non è necessario che l’azione sia esclusivamente finalizzata a favorire l’organizzazione mafiosa, è sufficiente che il soggetto sia consapevole della finalità illecita perseguita dal gruppo e che il suo comportamento contribuisca alla realizzazione del progetto. Per questo motivo la Suprema Corte rende legittima la condanna.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati