Napoli, rapina e minaccia di morte di una donna: arrestato 43enne

I carabinieri della Stazione di Napoli Borgo Loreto, nella giornata odierna, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, ritenuto colpevole per una rapina ai danni di una donna, di rientro a casa dopo una giornata di lavoro.



Le indagini dei carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del 43enne che, a novembre scorso, entrò nella corte condominiale dell’abitazione della donna, per poi aggredirla, minacciarla di morte e sottrarle alcuni effetti personali.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza posizionati nelle strade vicine all’abitazione della donna, i militari hanno ricostruito l’accaduto e riconosciuto il 43enne pregiudicato di Somma Vesuviana.

