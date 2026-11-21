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«Martedì 24 novembre alle ore 10.30, dopo lavori di riqualificazione dello spazio ad uso pubblico, riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato», la nota del Comune di Napoli.

Dunque, un giorno prima del 25 novembre, giorno dell’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, riapre, dopo i lavori, un luogo simbolo per i tifosi del Napoli.

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Un restyling da 150mila euro

Il restyling, finanziato dallo sponsor Idir Group, ha comportato un investimento di circa 150mila euro. L’area è stata completamente riorganizzata con nuova pavimentazione, chioschi gialloblù, panchine, fioriere, pannelli dedicati alla storia di Maradona e nuovi giochi di luce. È stato completato anche il murale realizzato dal collettivo argentino Muro Sur, che raffigura Maradona in due momenti della sua vita: da bambino nel quartiere di Fiorito e poi con la maglia del Napoli.

Per il momento Largo Maradona non è ancora accessibile al pubblico. L’apertura è attesa nei prossimi giorni, una volta completati gli ultimi adempimenti.

Intanto, in occasione del 66esimo compleanno di Maradona, il quartiere continua ad attirare tifosi e visitatori. Tra le iniziative previste, anche una marcia musicale dei PegaOnda lungo le strade della zona.