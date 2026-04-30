Napoli Vibes sbarca al Comicon: il progetto di Pasquale Rolanto che trasforma Napoli in un’esperienza virtuale

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E’ partito oggi il Napoli Comicon, dove tra i protagonisti di questa edizione spicca Pasquale Rolando, giovane talento partenopeo classe 2005 e ideatore di uno dei server roleplay più ambiziosi del panorama italiano: Napoli Vibes.

A soli 21 anni, Rolando rappresenta una nuova generazione di creativi digitali. Cresciuto con una forte passione per il web e i social, oggi è uno streamer attivo su piattaforme come Twitch e TikTok, dove ha costruito una community solida, superando i 1000 abbonati su Twitch.

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Un server GTA V che parla napoletano

“Napoli Vibes” è molto più di un semplice server FiveM per Grand Theft Auto V: è una vera e propria ricostruzione digitale della città. Il progetto, sviluppato da zero per garantire prestazioni elevate, immerge i giocatori in una Napoli dettagliata e viva, con ambientazioni fedelmente riprodotte come le Vele di Scampia, i Quartieri Spagnoli e il cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza roleplay autentica, dove il confine tra reale e virtuale si assottiglia fino quasi a scomparire.

Innovazione e realismo: le caratteristiche del server

Napoli Vibes si distingue per una serie di funzionalità avanzate:

Chat vocale evoluta con comunicazione nitida anche a distanza e sistemi radio realistici

con comunicazione nitida anche a distanza e sistemi radio realistici Economia dinamica con prezzi e mercato ispirati alla realtà

con prezzi e mercato ispirati alla realtà Sistema abitativo che consente ai giocatori di acquistare e personalizzare case

che consente ai giocatori di acquistare e personalizzare case Oltre 200 veicoli realistici , molti dei quali ispirati al contesto italiano

, molti dei quali ispirati al contesto italiano Eventi settimanali e attività immersive con premi esclusivi

Non manca poi una forte componente narrativa: Rolando ha infatti sviluppato una miniserie social in stile “Gomorra 2.0”, interamente ambientata nel server, che ha contribuito ad ampliare ulteriormente la visibilità del progetto.

Dal digitale al territorio: le collaborazioni locali

Uno degli aspetti più interessanti di Napoli Vibes è il legame con il territorio. Il server integra attività realmente esistenti, portandole nel mondo virtuale e offrendo ai giocatori la possibilità di gestirle in prima persona.

Tra le collaborazioni spiccano:

la pasticceria Poppella

la pizzeria di Errico Porzio

il ristorante Scicchitano

e altre realtà locali come chalet e chioschi tipici

I giocatori possono candidarsi per ruoli come gestione di ristoranti, produzione dolci, vendita di granite o organizzazione eventi, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il debutto al Comicon

La presenza al Napoli Comicon segna un momento chiave per il progetto. Con uno stand ufficiale al padiglione 6, Pasquale Rolando presenta Napoli Vibes a un pubblico più ampio, tra appassionati di gaming, cultura pop e innovazione digitale.

E le novità non finiscono qui: sono già in arrivo nuove collaborazioni e sviluppi che promettono di espandere ulteriormente l’universo del server.

Napoli Vibes non è solo un gioco: è un ponte tra la città reale e quella digitale, tra tradizione e futuro. E al Comicon 2026, questo ponte è finalmente sotto i riflettori.

SITO INTERNET: https://napolivibesrp.it/

PAGINA INSTAGRAM https://www.instagram.com/napolivibesrp

PAGINA PASQUALE ROLANTO IG: https://www.instagram.com/pasqualerolanto/

PAGINA TIKTOK https://www.tiktok.com/@napolivibesrp