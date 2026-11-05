“Non potrò avere figli per colpa vostra”, la 36enne denuncia un dottore del Cardarelli

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Giovedì una 36enne si è presentata dai carabinieri per depositare un esposto nei confronti di un dottore dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Attraverso una consulenza medica, la donna si era accorta che durante l’intervento chirurgico resosi necessario per estrarre dal suo grembo il corpicino senza vita della sua bambina, le era stata praticata senza motivo e senza consenso la legatura bilaterale delle tube. Tutto è successo nel 2023 quando era incinta da 17 settimane: purtroppo una visita evidenziò che il feto era deceduto e per questo motivo fu disposto un cesareo.

Voleva fare le esequie alla neonata

In quell’occasione le venne praticata la legatura bilaterale delle tube prospettatale come una scelta inevitabile. La donna prima dell’intervento chirurgico aveva espressamente chiesto ai medici che le fosse garantita la possibilità di procreare e anche di riavere la bimba affinché potesse celebrare le esequie. Ma entrambe le istanze, sostiene, vennero disattese.

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Come ha scoperto di essere sterile

Per lei e per il marito iniziò un periodo particolarmente doloroso della loro vita determinato proprio dalla condizione di infertilità in cui ormai versava. Per avere un figlio la 36enne decise di intraprendere a un tortuoso percorso culminato con la procreazione medicalmente assistita.

Fino a qualche giorno fa ha ritenuto che la sua sterilità fosse stata inevitabile salvo scopire che invece quella decisione era stata presa senza che ci fosse una reale necessità medica.

La donna, assistita dall’ avvocato Francesco Petruzzi, ha deciso di sottoporre la sua documentazione clinica al vaglio di un consulente di parte, il dottore Luca Scogamiglio, per il quale la legatura bilaterale delle tube “difetta di qualsiasi indicazione terapeutica e di qualsiasi situazione di urgenza, in una paziente pienamente capace di esprimere la propria volontà, alla quale era stata anzi espressamente assicurata la salvaguardia della fertilità”. Ai carabinieri la donna ha chiesto che vengano espedite indagini che appurino eventuali responsabilità colpose per morte o lesioni personali in ambito sanitario.