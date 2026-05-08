Nasce Partire & Sognare Travel Network: esperienza, crescita e una nuova visione del turismo

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Negli ultimi anni il marchio Partire & Sognare ha iniziato a costruire il proprio nome nel settore turistico grazie a un progetto nato dal contatto diretto con il pubblico, dall’esperienza sul campo e da una crescita costruita passo dopo passo.

Oggi quel progetto si evolve ufficialmente in Partire & Sognare Travel Network, una nuova realtà dedicata alle agenzie di viaggi e a chi desidera entrare in questo mondo con il supporto di una struttura professionale.

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A raccontare è Luca Montanaro, fondatore del progetto.

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Dove nasce tutto?

“Tutto è iniziato con la nostra prima sede low cost.

Un progetto costruito da zero, con tanti sacrifici e tantissime ore di lavoro a contatto con il pubblico. È stata un’esperienza importante perché ci ha fatto capire davvero come funziona questo settore.”

“Abbiamo vissuto ogni aspetto di questo lavoro: dalla gestione dei clienti ai problemi quotidiani, dall’organizzazione ai costi che un’agenzia deve affrontare ogni mese.”

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Arrivata una seconda apertura…

“Sì, successivamente è nata Partire & Sognare Exclusive, una seconda realtà più strutturata e più orientata a un servizio premium.

Con questa apertura abbiamo voluto alzare ancora di più il livello dell’esperienza cliente e dell’immagine del brand.”

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Oggi nasce ufficialmente Partire & Sognare Travel Network. Perché questa scelta?

“Perché negli anni abbiamo capito che tante agenzie hanno bisogno di un supporto vero di eliminare pesi .

Molte realtà pagano canoni mensili elevati, hanno vincoli pesanti e spesso si sentono lasciate sole.”

“Allo stesso tempo ci sono persone che vorrebbero aprire un’agenzia di viaggi ma non sanno da dove partire, cosa preparare o come organizzarsi.”

“Da qui nasce l’idea del network: creare una struttura capace di accompagnare le persone passo dopo passo.”

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Come funziona concretamente il network?

“Il nostro obiettivo è semplificare il lavoro delle agenzie e dare un supporto reale sia operativo sia organizzativo.”

“Chi entra in Partire & Sognare Travel Network avrà una formula chiavi in mano con assistenza dedicata, supporto professionale e una struttura già pronta per iniziare a lavorare.”

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Cosa offre nel dettaglio il network?

“Offriamo diversi servizi e vantaggi concreti:

✔️ Percentuali mensili a zero

✔️ Zero vincoli contrattuali pesanti

✔️ Formula chiavi in mano

✔️ Assistenza dedicata continua

✔️ Supporto professionale e operativo

✔️ Aiuto nella gestione dell’agenzia

✔️ Supporto nella parte organizzativa e commerciale

✔️ Immagine coordinata e supporto marketing

✔️ Affiancamento costante per chi inizia da zero”

“Per noi la cosa più importante è che ogni agenzia venga seguita davvero.”

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Perché scegliere noi ?

Noi questo lavoro lo conosciamo davvero.

Abbiamo vissuto il contatto con il pubblico, sappiamo cosa c’è dietro un’agenzia e conosciamo i sacrifici che servono per portarla avanti.”

“Per questo non vogliamo creare un semplice network fatto di numeri.

Ogni agenzia verrà curata, qualificata e accompagnata nella crescita.”

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A chi consigliate questo progetto?

“A chi ha già un’agenzia e vuole sentirsi finalmente supportato è veramente libero .

Ma anche a chi sogna di entrare nel settore turistico e cerca una struttura seria da cui partire.”

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“Partire & Sognare Travel Network nasce da esperienze vere, sacrifici reali e tanta voglia di costruire qualcosa di importante.”

“L’abbiamo detto e l’abbiamo fatto.”

ENTRA NEL NOSTRO MONDO.