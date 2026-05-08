Nasce Partire & Sognare Travel Network: esperienza, crescita e una nuova visione del turismo

Negli ultimi anni il marchio Partire & Sognare ha iniziato a costruire il proprio nome nel settore turistico grazie a un progetto nato dal contatto diretto con il pubblico, dall’esperienza sul campo e da una crescita costruita passo dopo passo.
Oggi quel progetto si evolve ufficialmente in Partire & Sognare Travel Network, una nuova realtà dedicata alle agenzie di viaggi e a chi desidera entrare in questo mondo con il supporto di una struttura professionale.
A raccontare è Luca Montanaro, fondatore del progetto.
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Dove nasce tutto?
“Tutto è iniziato con la nostra prima sede low cost.
Un progetto costruito da zero, con tanti sacrifici e tantissime ore di lavoro a contatto con il pubblico. È stata un’esperienza importante perché ci ha fatto capire davvero come funziona questo settore.”
“Abbiamo vissuto ogni aspetto di questo lavoro: dalla gestione dei clienti ai problemi quotidiani, dall’organizzazione ai costi che un’agenzia deve affrontare ogni mese.”
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Arrivata una seconda apertura…
“Sì, successivamente è nata Partire & Sognare Exclusive, una seconda realtà più strutturata e più orientata a un servizio premium.
Con questa apertura abbiamo voluto alzare ancora di più il livello dell’esperienza cliente e dell’immagine del brand.”
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Oggi nasce ufficialmente Partire & Sognare Travel Network. Perché questa scelta?
“Perché negli anni abbiamo capito che tante agenzie hanno bisogno di un supporto vero di eliminare pesi .
Molte realtà pagano canoni mensili elevati, hanno vincoli pesanti e spesso si sentono lasciate sole.”
“Allo stesso tempo ci sono persone che vorrebbero aprire un’agenzia di viaggi ma non sanno da dove partire, cosa preparare o come organizzarsi.”
“Da qui nasce l’idea del network: creare una struttura capace di accompagnare le persone passo dopo passo.”
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Come funziona concretamente il network?
“Il nostro obiettivo è semplificare il lavoro delle agenzie e dare un supporto reale sia operativo sia organizzativo.”
“Chi entra in Partire & Sognare Travel Network avrà una formula chiavi in mano con assistenza dedicata, supporto professionale e una struttura già pronta per iniziare a lavorare.”
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Cosa offre nel dettaglio il network?
“Offriamo diversi servizi e vantaggi concreti:
✔️ Percentuali mensili a zero
✔️ Zero vincoli contrattuali pesanti
✔️ Formula chiavi in mano
✔️ Assistenza dedicata continua
✔️ Supporto professionale e operativo
✔️ Aiuto nella gestione dell’agenzia
✔️ Supporto nella parte organizzativa e commerciale
✔️ Immagine coordinata e supporto marketing
✔️ Affiancamento costante per chi inizia da zero”
“Per noi la cosa più importante è che ogni agenzia venga seguita davvero.”
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Perché scegliere noi ?
Noi questo lavoro lo conosciamo davvero.
Abbiamo vissuto il contatto con il pubblico, sappiamo cosa c’è dietro un’agenzia e conosciamo i sacrifici che servono per portarla avanti.”
“Per questo non vogliamo creare un semplice network fatto di numeri.
Ogni agenzia verrà curata, qualificata e accompagnata nella crescita.”
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A chi consigliate questo progetto?
“A chi ha già un’agenzia e vuole sentirsi finalmente supportato è veramente libero .
Ma anche a chi sogna di entrare nel settore turistico e cerca una struttura seria da cui partire.”
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“Partire & Sognare Travel Network nasce da esperienze vere, sacrifici reali e tanta voglia di costruire qualcosa di importante.”
“L’abbiamo detto e l’abbiamo fatto.”
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