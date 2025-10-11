Naufragio gialloblù al “De Cristofaro”, il Giugliano travolto 0-3 dal Catania

Termina 0-3 il match tra Giugliano e Catania, match di apertura del sabato del girone C di Serie C di scena allo stadio “De Cristofaro”.
L’analisi del primo tempo
Subire gol nelle primissime fasi di partita sembra, ormai, essere diventata un’abitudine per i gialloblù di Cudini. Siamo al minuto 4, Lunetta dal limite dell’aria dà vita ad un tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, senza che Russo possa far nulla per fermarlo. Catania dunque subito in vantaggio e che, progressivamente nel corso della prima frazione di gioco, prenderà in mano il pallino del gioco, gestendo e senza dover far fronte a particolari pericoli. E che troverà il gol del raddoppio al 38esimo minuto con Forte, che tutto solo davanti a Russo non può far altro che insaccare alle sue spalle.
Giugliano, di conseguenza, molle, quasi mai pericoloso a fronte di un possesso palla sterile e lanci lunghi a cercare gli inserimenti degli attaccanti mai riusciti. Unica occasione pericolosa, un tiro di Esposito (oggi all’esordio dal primo minuto) deviato in angolo dal portiere etneo Dini, quasi allo scadere del primo tempo.
C’è da segnalare, al minuto 33, l’infortunio del numero 10 rossoblù Cicerelli, che verrà sostituito da Stoppa.
L’analisi del secondo tempo
Secondo tempo che inizia subito con un triplice cambio da parte del Giugliano: entrano Njambe, Borello e Peluso al posto di Esposito, D’Agostino e Zammarini (ex di giornata tra l’altro). Giugliano che prova a recuperare quanto perso nel primo tempo, col Catania che attende eventuali spazi per ripartire in contropiede. Ed ecco che, al minuto 58, arriva l’occasione più pericolosa per il Giugliano: capitan De Rosa, dal limite dell’area, fa partire un destro che si stampa sul palo alla destra di Dini. G
iugliano che continua a spingersi in avanti, ma senza riuscire a trovare il gol che accorcerebbe le distanze. Seguirà una fase di stallo del match, rotta dalla chiamata al Var dell’arbitro su richiesta del mister etneo Toscano per un possibile rigore: tiro dal dischetto che non verrà concesso dal direttore di gara. Lo sprofondo gialloblù si compirà al minuto 89: dopo un primo tiro di Stoppa finito sul palo, ci pensa Jimenez ad insaccare a porta vuota alle spalle di Russo, è 0-3 Catania.