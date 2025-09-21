Nepi illude il Giugliano ma la spunta la Salernitana, i granata sbancano per 1-2 il “De Cristofaro”

PUBBLICITÀ

E’ terminato 1-2 per i granata il match tra Giugliano e Salernitana. Il derby, di scena allo stadio “De Cristofaro”, è stato senz’ombra di dubbio il match di cartello di questa 5^giornata del girone C di Serie C.

L’analisi del primo tempo

Pronti, via. Sono bastati quattro minuti al Giugliano per sbloccare il derby e far esplodere di gioia il pubblico di casa. D’Agostino, con una giocata di classe, evita il centrocampista granata Capomaggio e serve Nepi che, al limite dell’area di rigore, infila in buca d’angolo alla destra di Donnarumma. Seguiranno diversi minuti in cui il Giugliano, galvanizzato dal gol del vantaggio, ha retto botta alla compagine granata trovando diversi spunti interessanti all’interno dell’area di rigore avversaria.

Gli animi si accendono definitivamente attorno al minuto 21: dopo una caduta in area di rigore di Inglese, il tecnico della Salernitana Raffaele reclama un calcio di rigore, giocandosi il cartellino e mandando l’arbitro al FVC: contatto che verrà giudicato regolare, niente rigore granata.

Progressivamente, il ritmo granata salirà fino al minuto 32: dop un bel filtrante centrale di Capomaggio, Ferraris scavalca Russo con un delizioso pallonetto che si insacca in porta. Punteggio, quindi, di 1-1. Salernitana che prenderà quindi il pallino del gioco in mano e Giugliano sempre più in confusione, ma da qui fino alla fine del primo tempo il punteggio non cambierà, e si andrà a riposo in parità.

L’analisi del secondo tempo

Il secondo tempo parte esattamente nel modo in cui si è concluso il primo: Salernitana col piede sull’acceleratore e Giugliano che, al netto di un paio di sbavature, costretto subito ad inseguire. Al 52esimo minuto un gran tiro da fuori di Cabianca impegna seriamente Russo, che vola sopra la traversa e devia in angolo. Una giocata nello stretto di D’Agostino accende i compagni di squadra e anche il pubblico, che avverte il momento e prende ad incitare ancora più forte i gialloblù: Giugliano che prova a giocare di più la palla a centrocampo e trovare spunti, ma i granata chiudono tutti gli spazi rendendo praticamente impossibile la manovra. Si entrerà quindi in una fase di stallo del match, coi gialloblù che provano a non correre molti rischi, ordinando al difesa e facendo girare di più la palla a centrocampo.

Al 74esimoi minuto arriva, finalmente, l’acuto del Giugliano: un tiro a giro di D’Agostino termina a lato di pochissimo dalla porta di Donnarumma. L’ingresso di Baldè, subentrato a Nepi, prova a dare una scossa ai compagni, con un paio di giocate che si rivelano subito efficaci in fase offensiva. Partita che si ribalta definitivamente: ora è il Giugliano ad attaccare forte e la Salernitana rinchiusa nella propria area di rigore, un tiro a giro di Prado viene deviato in angolo dalle dita di Donnarumma.

Al 79esimo entra, all’esordio stagionale dopo un lungo infortunio, capitan De Rosa per il Giugliano, a fargli spazio Peluso. Ma proprio nel momento migliore del Giugliano, arriva la beffa al minuto 82: dopo una palla persa al limite dell’area e un primo tiro respinto da Russo, Ferrari tutto solo davanti la porta sguarnita mette in porta il tap-in che vale il gol dell’1-2. Grande dimostrazione di forza mentale, qui, della Salernitana, che al netto del momento migliore del Giugliano dimostra di non perdersi d’animo restando sempre in partita. All’89esimo un episodio dubbio in area granata manda all’FVC l’arbitro, possibile rigore per il Giugliano, ma anche qui la revisione non assegnerà alcun tiro dal dischetto.