Nola, litiga con il genero e lo prende a forbiciate: arrestato

È degenerata in violenza una lite familiare avvenuta nella serata di ieri a Nola. La Polizia di Stato ha arrestato un 58enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Nola relativa a un uomo arrivato all’ospedale cittadino con ferite da arma da taglio. Gli agenti, giunti rapidamente presso il presidio sanitario, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima all’interno di un’abitazione in via Circumvallazione.

Secondo quanto accertato, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il 58enne avrebbe aggredito il genero colpendolo con un paio di forbici. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

A seguito di un’immediata attività investigativa, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo in piazza Settembrini, sempre a Nola, e lo hanno tratto in arresto.

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno inoltre rinvenuto nell’abitazione della vittima le forbici utilizzate per l’aggressione, che sono state sottoposte a sequestro.

