“Non ce la facevo più”: Enrico Marigo soffoca la suocera 96enne

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Avrebbe soffocato la suocera, coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica. Poi, dopo che l’anziana è morta soffocata, ha chiamato i carabinieri raccontando che cos’aveva fatto. A quel punto, mentre i militari dell’Arma lo trattenevano al telefono, ha aspettato che arrivassero per arrestarlo e portarlo in carcere. In casa a quell’ora, intorno alle 13, c’erano solo loro due, mentre la moglie dell’uomo – figlia della vittima – era fuori.

L’omicidio si è consumato a Villatora nel comune di Saonara, appena fuori dal comune di Padova, in una strada alle porte della zona industriale. Si tratta di un’area residenziale, considerata abbastanza tranquilla, dove tutti conoscono tutti e i vicini sabato sera facevano capannelli per commentare l’accaduto, dicendo che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Enrico Marigo, pensionato e incensurato di settant’anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni – ne avrebbe compiuti 97 tra pochi giorni – affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo.

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Ai militari, l’uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest’ultima e da una situazione di profondo disagio emotivo. In particolare, a quanto si apprende, Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene.

Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuto il pm Marco Brusegan, che è arrivato a casa della famiglia accompagnato dal medico legale Antonello Cirnelli, il perito della procura incaricato di effettuare la prima ispezione esterna che ha confermato la morte per soffocamento. Successivamente verrà svolta l’autopsia, anche se gli aspetti da chiarire, secondo gli inquirenti sono ormai pochi. Marigo è stato arrestato e condotto nel carcere Due Palazzi di Padova, dove trascorrerà la notte in attesa dell’udienza di convalida.