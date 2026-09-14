Dramma nel Salernitano, Salvatore muore nell’incidente

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Salvatore De Vita ha perso il controllo della moto ed è caduto violentemente sull’asfalto. È morto così il 50enne, originario di Brienza e molto conosciuto anche a Sant’Angelo Le Fratte. L’incidente è avvenuto sulla Statale 19, nei pressi dello svincolo per le Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno. De Vita viaggiava insieme ad altri motociclisti. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

“Ciao Salvatore 💔😓. Oggi ci hai fatto proprio uno scherzo terribile !! Ci mancherai tantissimo. Sento ancora il forte abbraccio di una settimana fa !!”, scrive l’amico Pippo.

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Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, De Vita avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno informato il magistrato di turno. I funerali di Salvatore De Vita si terranno oggi, lunedì 14 settembre, alle 16, nella chiesa madre di Sant’Angelo Le Fratte.