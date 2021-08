Non vuole essere definita transgender, perché il suo “percorso” l’ha completato 8 anni fa. Andrea Nicole, la nuova tronista di “Uomini e Donne” (la nuova edizione in onda su Canale 5 dal 13 settembre) era infatti un uomo. Al “Fattoquotidiano.it” l’ex commessa si racconta senza veli: “Penso che la televisione possa favorire l’apertura della mente di molte persone”.

“Ho visto titoloni secondo me errati – racconta al Fattoquotidiano.it – Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Ha aggiunto Nicole al suo nome ma ha scelto di tenere Andrea: “Io sono sempre stata questa, non mi riconoscevo per quello che vedevo nello specchio e non per la persona che sono. Sono sempre stata io: Andrea sono io. Ed è il nome che ha scelto mio fratello quando mia madre era incinta”.

Andrea Nicole ha già registrato la prima puntata: “All’inizio mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dall’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone, è in qualche modo una selezione naturale: se una persona non è interessata dopo aver ascoltato il mio racconto va via e si va avanti… Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti”

Andrea Nicole a Uomini e Donne

Nonostante oggi sia una donna a tutti gli effetti Andrea Nicole ha deciso di non cambiare il suo nome di battesimo, scelto per lei dal fratello maggiore. Ha aggiunto però il secondo nome Nicole, per un tocco femminile in più. La giovane ha inoltre ammesso che la famiglia non è molto contenta di questa nuova avventura a Uomini e Donne. “Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”, ha spiegato la nuova tronista, che ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 per affrontare alcune paure e insicurezze che non le hanno mai permesso di vivere a fondo le sue relazioni.