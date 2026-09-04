“Non portateci via don Salvatore”, petizione a Napoli per il parroco: raccolte 500 firme

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La notizia del trasferimento di don Ciro Russo continua a provocare reazioni e malumore tra le comunità coinvolte nel nuovo riassetto degli incarichi pastorali. Dopo l’amarezza manifestata dai fedeli della parrocchia di San Ludovico d’Angiò, arriva ora anche la voce della comunità della parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo.

Una vicenda che, secondo i parrocchiani, coinvolge non soltanto Marano e la comunità che per 25 anni ha avuto come punto di riferimento don Ciro Russo, ma anche un altro quartiere che rischia di perdere il proprio parroco.

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«Anche noi coinvolti nel trasferimento»

La comunità della parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo ha infatti fatto sapere di essere direttamente interessata dalla vicenda. Don Salvatore Melluso, attuale parroco della comunità, sarebbe stato scelto come successore di don Ciro Russo alla guida della parrocchia di San Ludovico d’Angiò. Una decisione che ha provocato amarezza anche tra i fedeli della sua attuale parrocchia, che in queste ore stanno cercando di far sentire la propria voce. «Non è possibile accettare tutto ciò. Due quartieri distrutti», è il messaggio che arriva dalla comunità, dove è stata avviata anche una mobilitazione per chiedere attenzione sulla vicenda.

La petizione online supera le 500 firme

Tra le iniziative messe in campo dai parrocchiani c’è anche una petizione online che, secondo quanto riferito dalla comunità, avrebbe già raggiunto oltre 500 firme in meno di 24 ore. L’obiettivo è quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il malcontento dei fedeli, che vivono con preoccupazione l’eventualità di perdere il sacerdote che attualmente guida la parrocchia. La mobilitazione si aggiunge così alle iniziative che stanno prendendo forma anche nella comunità di San Ludovico d’Angiò, dove l’annuncio della partenza di don Ciro Russo ha lasciato sgomenti numerosi fedeli.

https://www.change.org/p/fermare-il-trasferimento-di-don-salvatore-melluso?recruiter=78322737&recruited_by_id=1a646390-8c17-11e3-9de8-15deca8ec82b&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_promote_or_share&utm_term=087abb7dcc9d46bc866ccec1df32fe8f&utm_medium=whatsapp&share_id=cmGJZw7xDh

Don Ciro Russo lascia San Ludovico dopo 25 anni

Dal prossimo 1° novembre, infatti, don Ciro Russo lascerà la comunità di Marano per assumere un nuovo incarico pastorale a Procida. Il trasferimento rientra nelle rotazioni previste dal decreto diocesano, ma la notizia ha provocato profonda amarezza tra quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso.

Don Ciro ha guidato la parrocchia di San Ludovico per ben 25 anni, diventando negli anni un punto di riferimento non soltanto religioso, ma anche sociale. Numerose le iniziative promosse, in particolare quelle dedicate ai giovani, così come la realizzazione di un teatro all’interno della parrocchia, diventato negli anni uno spazio di aggregazione per il territorio. Ora, però, il trasferimento di don Ciro e il conseguente arrivo di don Salvatore Melluso alla guida della San Ludovico stanno generando malcontento in entrambe le comunità.

Da una parte i fedeli di Marano si preparano a salutare il sacerdote che li ha accompagnati per un quarto di secolo, dall’altra la comunità dei Santi Giovanni e Paolo teme di dover rinunciare al proprio parroco. Una vicenda che, nelle prossime settimane, potrebbe portare a nuove iniziative e mobilitazioni da parte dei fedeli delle due comunità.