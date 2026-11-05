Mitra ostentato in un video, chiesta la condanna per i due trapper

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La Procura di Lecco chiede la condanna di Zaccaria Mouhib e Lamine Saida, noti sulla scena della musica trap con in nomi d’arte di Baby Gang e Simba La Rue. Come riporta “Il Giorno” sono imputati davanti al gup Salvatore Catalano per il possesso di un fucile mitragliatore esibito nel videoclip di un brano di Baby Gang al quale aveva preso parte anche il collega.

Nei confronti dei due trapper il pm Chiara Stoppioni ha chiesto la condanna alla pena di due anni e quattro mesi per Baby Gang, e a un anno e otto mesi per Simba La Rue, con il rito abbreviato.

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L’accusa contro Baby Gang e Simba La Rue

Un fucile mitragliatore d’assalto modello VZ58 di fabbricazione cecoslovacca, trovato dai carabinieri di Lecco il 4 gennaio 2024 a un trentaquattrenne italiano che l’avrebbe custodito per conto terzi, e successivamente fatto arrivare a Mouhib attraverso due macedoni radicati in provincia di Lecco. La stessa arma era stata apertamente ostentata nel brano “Mocro Mafia”, uno dei successi di Baby Gang.

Gli investigatori dell’Arma avevano confrontato il fucile sequestrato, con le foto prese dai filmati disponibili sui social. Le indagini si erano allargate anche a un giro di spaccio per cui sono finiti sotto accusa anche i due fratelli per i quali è stata chiesta la condanna a 6 e 8 anni, anche per traffico di droga.

Non si tratta della prima vicenda giudiziaria che travolge Baby Gang, al centro di molti casi di cronaca – ricostruisce “Il Giorno” -. L’ultimo riguarda la condanna in secondo grado a un anno e sei mesi per essere stato trovato di una pistola con matricola abrasa a Milano. Guai in passato anche per Simba La Rue, già condannato per la cosiddetta “faida dei trapper”.