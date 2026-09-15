Notte di paura in Costiera, maxi rogo tra Amalfi e Agerola: case a rischio e cittadini evacuati

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Dopo due giorni di fuoco sulle montagne alle spalle di Positano, l’emergenza incendi torna a preoccupare sui Monti Lattari. Un nuovo fronte è divampato nella zona di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, mentre un altro incendio interessa l’area di Agerola.

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Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle condizioni favorevoli alla propagazione del rogo, sono diventate visibili a chilometri di distanza.

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Con il calare della sera, la situazione è apparsa ancora più drammatica. Il bagliore delle fiamme ha colorato di rosso il cielo e il fronte dell’incendio è risultato chiaramente visibile anche dalla costa. Cresce la preoccupazione per il coinvolgimento del monte Faito.

Una notte di apprensione soprattutto per gli abitanti delle zone più alte di Vico Equense, che hanno assistito all’avanzare delle fiamme sulle montagne. Il fuoco, infatti, sembra essersi spostato verso l’area del Faito, alimentando ulteriormente l’allarme in un territorio già duramente provato dagli incendi degli ultimi giorni.

Numerose le segnalazioni e le fotografie arrivate dalla popolazione, con immagini che restituiscono la portata del fenomeno e la distanza alla quale il rogo è ormai chiaramente percepibile. Il fronte incendiario interessa così una vasta porzione dei Monti Lattari, da Tordigliano verso l’area di Agerola e Faito, trasformando la serata in una nuova notte di paura.